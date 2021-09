Antonio Cassano picchia duro su Ciro Immobile. L’ex fantasista con un passato, tra le altre, in Roma, Real Madrid e Milan, ha attaccato l’attaccante laziale dai microfoni della trasmissione Twitch Bobo Tv, ideata da Christian Vieri. La ragione? Le prestazioni del bomber biancoceleste con la maglia della Nazionale nelle partite di qualificazione ai Mondiali 2022 e in particolare nel match contro la Svizzera, terminato 0 a 0 a Basilea il 5 settembre.

Durante la diretta, Cassano ha detto: “La Svizzera in difesa è scarsa ed è folle che l’Italia non abbia segnato. Immobile ha realizzato 150 gol con la Lazio ma continuo a dire che non sa giocare a calcio, ha paura. Quando gli dai la palla, lo avverto io che sono stato ex giocatore, non la vuole: gli scotta“. Il numero dieci barese, 39 presenze e 10 reti in azzurro, ha aggiunto: “L’Italia pratica un calcio meraviglioso ma ci manca il centravanti. Se togli Lewandowski alla Polonia e lo dai a Mancini chi ci può battere?”

Immediata la polemica sui social, che si sono spaccati tra chi condivide il pensiero di Cassano e chi invece difende le ragioni di Immobile. Con quattro reti nelle due partite giocate, la punta allenata da Maurizio Sarri guida l’attuale classifica marcatori della Serie A, dopo essersi piazzato quinto la scorsa edizione con 20 reti. Ad attirargli le antipatie di molti appassionati sono state soprattutto le performance giudicate deludenti di cui il napoletano si è reso protagonista durante le fasi finali dell’Europeo appena trascorso e che ha visto trionfare proprio l’Italia guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini. Eppure Immobile vanta 159 gol in Serie A, grazie ai quali ha superato Riva, Mancini, Inzaghi e Toni, portandosi al 19esimo posto assoluto nella graduatoria di tutti i tempi.