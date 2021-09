Una Champions League, una coppa del mondo per club, 9 Bundesliga e altri 15 trofei vinti. L’ultimo colpo di scena di questa estate di calciomercato è Franck Ribery alla Salernitana. Il campione francese, dopo i due anni passati alla Fiorentina, si è ritrovato svincolato. A 38 anni, tutti aspettavano il ritiro o la firma per qualche club con poche ambizioni e tanta disponibilità economica. Invece Ribery ha scelto Salerno e ha accettato la proposta di una neopromossa che dopo due partite è a quota zero punti e 7 gol subiti.

Il francese è arrivato oggi in Italia, all’aeroporto di Napoli-Capodichino, per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Le visita mediche, la firma sul contratto e poi la festa allo stadio Arechi per salutare i tifosi: sono attesi in 13mila, l’entusiasmo è già alle stelle. Pe Ribery la missione è provare a regalare la salvezza alla Salernitana, su cui però pende la spada di Damocle della possibile esclusione dal campionato, visto che l’atto di costituzione del trust che oggi controlla il club al posto di Claudio Lotito prevede la cessione obbligatoria della società entro il 31 dicembre, pena l’estromissione dal torneo.

Forse anche per questo Ribery ha accettato un contratto che prevede anche una clausola rescissoria che il giocatore può eventualmente esercitare nel caso in cui dovesse decidere di lasciare Salerno, come svela Il Mattino. Il francese guadagnerà un milione di euro fino al 30 giugno 2022: il suo ingaggio salirà in seguito al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Inoltre, è previsto il rinnovo automatico in caso di salvezza. Quello che sognano tutti i tifosi granata.