Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Pavia, ha voluto parlare del vaccino contro il Covid-19, ricordando come il tema della salute come bene pubblico “richiama alla responsabilità sociale e in questo periodo al dovere morale e civico della vaccinazione”. Il vaccino, ha specificato il Capo dello Stato, “è lo strumento che in grande velocità la comunità scientifica ci ha consegnato per sconfiggere il virus e sta consentendo di superarne le conseguenze non solo di salute ma anche economiche e sociali”. Per questo “chi non vuole farlo” non deve “invocare la libertà, perché significa mettere a rischio salute e vita altrui”. Riguardo all’escalation di violenza degli ultimi giorni da parte di chi è contrario al green pass, Mattarella sottolinea: “Non posso non dire una parola sulla violenza e le minacce che affiorano in questo periodo, contro medici, scienziati e giornalisti e persone delle istituzioni, fenomeni allarmanti e gravi che vanno contrastati con fermezza, anche sanzionando con doveroso rigore”.