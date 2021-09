Erano gli anni ’80 quando, a Milano, venne scoperto quello che poi è stato soprannominato il ‘mostro-sirena’. Un reperto di circa 30 cm che un po’ affascina e un po’ incute terrore. A trovarlo, nascosto dietro ad un’ intercapedine del Museo di Storia Naturale in corso Venezia, fu Giorgio Teruzzi, paleontologo ormai in pensione. Eppure, ancora oggi, torna a “far incuriosire ciclicamente”, così come ha detto al Corriere Giorgio Bardelli, curatore della sezione di zoologia dei vertebrati.

“Nessuno ne conosceva la provenienza, non c’erano documenti o bigliettini allegati. Il sospetto è che potesse appartenere ai fratelli Villa, collezionisti milanesi che regalarono pezzi al Museo”, ha spiegato il curatore, aggiungendo poi che probabilmente risale a prima del 1943, quando le fiamme distrussero molti dei reperti del Museo.