Ornella Muti ci ha abituati al suo modo diretto e confidenziale di rapportarsi e comunicare con i suoi followers su Instagram e proprio a loro ha deciso di svelare i “segreti” del suo fisico statuario e giovanile nonostante i suoi 66 anni. “È tutto merito della mia dieta detox“, ha confidato l’attrice spiegando di mangiare ogni giorno molta frutta e verdura per disintossicare il corpo da scorie e tossine e fare il pieno di vitamine e sali minerali. Non solo. Ornella Muti ha spiegato poi di limitare i condimenti, in primis il sale, preferendogli le spezie come la curcuma, nota per i suoi effetti antinfiammatori. Il tutto, ovviamente, abbinato ad una costante attività fisica, in particolare lo yoga, disciplina a cui si è appassionata, come dimostrano i numerosi video che pubblica proprio su Instagram.

