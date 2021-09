Paura per “la pazzarella”, così viene soprannominata Rita De Crescenzo, la titkoker napoletana famosa per i suoi video ‘trash’ tra abiti eccentrici e make up vistoso. Stando a quanto riportato da Fanpage, nella mattinata di ieri 4 settembre la donna si è accasciata a terra dopo un forte stato d’agitazione. Il tutto è avvenuto a Napoli, sua città natale, precisamente di fronte alla chiesa della Pietà dei Turchini. Immediati i soccorsi dei medici, che l’hanno fatta calmare e poi trasportata all’Ospedale del Mare per accertamenti.

Non è la prima volta che accade un episodio simile. Già in passato la tiktoker è stata soccorsa in casa a seguito di analoghe crisi. Sulla vicenda sta indagando anche la polizia, così come riportato da Napoli Today. La donna, già nota alle forze dell’ordine per vicissitudini di tipo giudiziario, si è ripresa ed ha ricominciato a pubblicare contenuti su Instagram (dov’è seguita da 91.5mila follower e su TikTok (653mila follower).