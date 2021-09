Tra i protagonisti del Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani (Cuneo), c’è anche Linus, conduttore radio-televisivo nonché direttore artistico di Radio Deejay. Intervistato da Aldo Cazzullo, il conduttore ha ripercorso la propria vita – pubblica e privata – per poi soffermarsi su alcune esperienze lavorative. “Lavorare con Celentano? Umanamente utile, ma lavorativamente inutile“, ha esordito. Poi ha spiegato: “Alla fine fa quello che vuole lui e ti senti un po’ frustrato. Ma è un personaggio come pochissimi [..]”.

Parole d’elogio invece per Elio (delle Storie Tese): “È un matto vero, e per me è un complimento. È double-face: timido e riservato in privato, detesta quando lo riconoscono e lo fermano per strada; a una signora che gli chiedeva se era famoso, rispose che era il celebre cantante Franco Baglioni. Sul palco invece si trasforma, non ha paura di niente: non ho mai visto nessuno come lui”. Ammirazione e stima anche per Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti: “Penso che la sua grandissima forza sia la curiosità: Lorenzo legge, ascolta e parla tantissimo. Altri personaggi che ho conosciuto sono invece talmente centrati su se stessi che sono grandi sul palco, ma noiosi nel privato“. Infine ha concluso con una battuta su Nicola Savino, al suo fianco da ormai molti anni: “Ormai è un matrimonio, lui è la moglie con i baffi”.