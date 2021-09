Incidente al parco per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è stata colpita in pieno volto da una pallonata che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze serie. A raccontare quanto accaduto nei giardini di City Life, proprio sotto casa Ferragnez, è stato il marito Fedez, nelle sue Instagram story: un gruppo di ragazzi stava giocando a pallone e, quando la palla è finita poco distante, una signora si è offerta di passargliela ma nel calciarla ha centrato Chiara Ferragni che passava di lì in quel momento.

“La Ferry – ha esordito il cantante riprendendo la moglie – era al parco, improvvisamente un pallone le è arrivato vicino. Una signora fa: ‘Ve lo passo io!’. Calcia il pallone e prende in piena faccia la Ferry!”. Chiara ha quindi annuito sorridendo mentre con una mano si toccava la guancia dolorante. “Sembrava Holly e Benji, mi fa malissimo il collo, sono bloccata – ha spiegato la Ferragni con la sua immancabile ironia -. La signora però mi ha fatto i complimenti per la mia veloce reazione…”.