Gli era stato diagnosticato un tumore nel 2015, quando aveva solo 11 anni. Bryan Dodien, 17enne promessa del settore giovanile della Juventus, è scomparso a causa della malattia. Il 16 dicembre 2015, il campione Paul Pogba aveva mandato un messaggio di vicinanza al ragazzo che si stava sottoponendo alle difficili cure. Dopo un gol al Torino in Coppa Italia, aveva mostrato la maglia con la scritta “Bryan sono con te“. “È un ragazzo piccolo che giocava alla Juve, ha il cancro. Ho detto che dovevo segnare un gol. Sono sempre con lui e non lo lascerò mai”, aveva spiegato il francese a fine partita. Purtroppo Bryan non ce l’ha fatta.

La notizia è stata diffusa dalla società sportiva che in questi anni ha cresciuto e seguito il ragazzo anche nel percorso di cure. Quando nel 2019 era tornato a giocare, anche solo per pochi minuti, era entusiasta: “Dopo tre anni di lotta oggi sono tornato in campo” aveva scritto sui social. Poi, sabato, la notizia che ha scosso il mondo bianconero. Così Pogba, al termine della sfida tra la sua Francia e l’Ucraina, ha salutato Bryan e rivolto un pensiero alla sua famiglia. “È la più triste delle notizie“, ha scritto in inglese sui social. Tutte le mie preghiere vanno ai suoi cari. Perdere una persona che si ama non è mai facile, ma io non ti dimenticherò mai”. Aggiungendo poi alcune parole in italiano: “Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio“.