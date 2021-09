Francesca Verdini condivide le parole di Roberto Benigni, gli odiatori del web si scatenano e lei li mette a tacere senza scomporsi. È, in estrema sintesi, questo quello che è accaduto nelle scorse ore sul profilo Instagram della fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini che ha pubblicato un post con le tenere parole d’amore che l’attore toscano ha rivolto alla moglie Nicoletta durante la cerimonia di consegna del Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. “Io conosco solo una maniera di misurare il tempo, con o senza di te”, è la frase condivisa da Francesca Verdini accompagnata da un suo commento: “E se tutti gli esseri del mondo fossero innamorati credo che fra Terra e Paradiso rimarrebbero ben poche differenze“.

“Ma io dico – le ha scritto quindi un utente nei commenti – dedicare a quel fidanzato una frase pronunciata da uno che disprezza con tutto il cuore quel fidanzato, la sua storia politica, la sua storia, le sue idee, anche come respira al mattino… ma non ha un bell’intellettuale leghista da copiare sui social? Non è un bel gesto”. Immediata la replica della Verdini: “Sembri un po’ annoiata, sai? Magari un bell’hobby? Un bel libro? Un bel film di Benigni? Buona giornata”. E non c’è spazio per altre polemiche.