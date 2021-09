La nazionale italiana femminile di volley è campione d’Europa. Le azzurre hanno superato in finale le padrone di casa della Serbia per 3-1 nella partita disputata a Belgrado. Questi i parziali: 24-26, 25-22, 25-19, 25-11. L’Italia torna sul gradino più alto del podio a 12 anni dall’ultimo trionfo e dall’ultima finale continentale disputata.

Un riscatto vero e proprio per la squadra allenata da Davide Mazzanti che solo un mese fa è stata eliminata dalle Olimpiadi di Tokyo proprio dalla Serbia con un tre a zero secco. Sono passati trenta giorni e le azzurre delle promesse hanno dimostrato tutta la loro potenza e determinazione. La finale è iniziata sul filo del rasoio con le avversarie che hanno conquistato il primo set 26 a 24. Ma l’Italia è riuscita a non perdere la concentrazione e, restando aggrappata punto su punto, ha conquistato i successivi due set. Fino ad arrivare alla vittoria con un set dove le serbe non sono mai riuscite a rientrare in partita.

Il premio di miglior giocatrice della serata è andato a Paola Egonu, sempre determinante in tutte le fasi della partita. Ma non è stata la sola: la capitana Miriam Sylla ha letteralmente trascinato le compagne nei momenti di maggiore difficoltà. Ottima prestazione anche per uno dei talenti più giovani della formazione: Elena Pietrini. A fare la differenza anche le due centrali Anna Danesi e Cristina Chirichella e l’esperienza del libero Monica De Gennaro.