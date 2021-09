La nuova edizione di Amici deve ancora cominciare ma già si accendono le prime polemiche. Protagonisti Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Dopo i rumors (mai confermati) sulla presenza dell’ex ballerino di Ballando con le Stelle tra i banchi dei professori di danza, la storica insegnante del talent condotto da Maria De Filippi ha voluto mettere i puntini sulle i. Attraverso il proprio profilo Twitter, Celentano ha scritto: “Ho letto quest’estate l’intervista a Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli piacerebbe partecipare ad Amici. Anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché la danza è una e forse lo capirebbe. Maria perché non prenderlo?”.

È passato qualche giorno e Todaro ha replicato via Instagram: “Cara Alessandra, anzi scusi… maestra Celentano. Sono pronto!!! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola…ma ci sono tante sfumature…”. Insomma, se dovesse essere confermata la presenza del ballerino e insegnante catanese, ne vedremmo delle belle.. c’è da scommetterci. I fan del programma, infatti, già si stanno leccando i baffi: “Come inizio non c’è male..”, ha scritto una ragazza sotto al post di Todaro. Oppure: “Adoro, sarà una bomba”, ha commentato un altro utente.

