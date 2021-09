Mancano pochissimi giorni al debutto della nuova edizione di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso. Proprio lei, sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha annunciato una rivoluzione, tanto che la rivista titola: “Così sarà il mio nuovo Pomeriggio Cinque”. La conduttrice ha infatti dichiarato che lo studio sarà in parte modificato e anche la grafica e la sigla saranno nuove. Poi, la frase inaspettata: “Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più divani e poltrone ma comunque diversi volti conosciuti a commentare con me i fatti del giorno, prevalentemente di attualità”.

Dunque un taglio netto, ma chi sono i “fortunati” che rimarranno? A svelarlo ci pensa Dagospia: “In due al momento figurano tra i riconfermati, stiamo parlando dell’attrice Eva Grimaldi e della giornalista Annalia Venezia, amica personale della conduttrice”, si legge sul sito. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere l’inizio, previsto per lunedì 6 settembre, dalle 17:35 sempre su Canale 5.