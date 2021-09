Un autobus per il trasporto passeggeri è caduto in un burrone in Perù. 32 persone sono morte, di cui alcuni bambini, mentre io feriti sono 22. L’incidente, precisano le emittenti locali, è avvenuto al chilometro 72 dell’autostrada centrale quando, intorno alle 4 locali, l’automezzo della compagnia León Express viaggiava da Huánuco a Lima, all’altezza della località di Matucana. Il comandante della polizia locale, colonnello Manuel Lozada Morales, ha indicato che sull’incidente è in corso una inchiesta, e ha aggiunto che secondo i primi elementi a disposizione l’autobus ha prima urtato il fianco di una collina ed è poi precipitato per 200 metri in un burrone, fermandosi a pochi metri dal letto del fiume Rimac. All’origine del disastro, ha infine detto l’ufficiale, potrebbe esservi stato un colpo di sonno dell’autista