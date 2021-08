Teneva le dosi da consegnare ai clienti nel barattolo del sale (o di qualsiasi altro ingrediente utile per le preparazioni). I carabinieri hanno scoperto che il titolare di una pizzeria di Giussano, Milano, consegnava pizza e cocaina e lo hanno arrestato per spaccio. Il 38enne metteva la bustina dentro il cartone da asporto: le forze dell’ordine hanno fermato un cliente nel pomeriggio del 29 agosto e hanno trovato la bustina sopra una margherita. Da qui, la perquisizione della pizzeria. Cinquanta le dosi sequestrate nascoste in cucina, in barattoli che facevano sembrare tutto “normale”. Sequestrati anche un bilancino di precisione, due telefoni cellulari, circa 700 euro in contanti.