Comune, Bugliano. Sindaco, Fabio Buggiani. Una decisione che ha dell’incredibile, e infatti non è vera: “La nostra illuminata amministrazione è vicina ai bisogni dei cittadini e a quelli dei turisti che vengono da noi ogni anno. Ecco perché il nostro sindaco Fabio Buggiani ha deciso di consentire a chiunque di venire a Bugliano, anche se non in possesso del Green Pass“. Questo si leggeva sulla pagina Facebook dell’inventato comune che dovrebbe trovarsi nei pressi di Pisa ma che in realtà non esiste. Come se Frittole avesse avuto pagine social. Peccato che i profili del finto comune non siano più online, chissà se per qualche segnalazione… Sì, perché a questa provocazione indirizzata ai no vax qualcuno ci ha creduto davvero. Chi? I no vax. Come riporta Repubblica, sotto al finto post si potevano leggere commenti come “Lodevole iniziativa di questo comune toscano. Sono libero di scegliere una via alternativa al siero. Le proteste funzionano” o “Finalmente qualcuno dalla nostra parte“. Eppure la pagina satirica del Comune di Bugliano esisteva da un pezzo ed era chiaro l’intento ironico. In questo caso il “no green pass”, acclamato dai “no green pass” e dai “no vax”, era destinato a… Nessuno. Ora la domanda è, che fine ha fatto la pagina del comune di Bugliano?