“Questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina”, così Francesca Barra ha annunciato sui social la lieta notizia. Poi ha spiegato: “Visto che la notizia è uscita non posso più proteggerla (domani 1 settembre usciranno le foto su Chi Magazine, ndr), ma del resto è una gioia evidente, ve lo comunichiamo anche qui, perché questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!”. Infine ha concluso: “Sono molto orgogliosa di avere dei followers così sensibili. In tanti ci avete visti questa estate e nessuno ha mai scritto niente, apprezzo molto. Del resto preferisco la qualità”.

La coppia è legata dal 2017. Si sono sposati dapprima a Las Vegas e poi, sempre nello stesso anno, a Policoro, dov’è nata la giornalista e dove si sono conosciuti. Lei ha già tre figli, avuti dall’ex marito Marcello Molfino mentre l’attore romano ne ha una, Emma, nata dall’amore con Delfina Delettrez-Fendi, figlia di Silvia Venturini Fendi. Il bimbo/la bimba dovrebbe nascere nel mese di dicembre, Francesca infatti è già al quinto mese.