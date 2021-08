Ci sono varie ‘scuole di pensiero’ quando si tratta tratta di haters o commenti inopportuni, in rete. C’è chi fa finta di niente e chi invece, con una risposta tranchant, mette spesso a tacere quelli che proprio devono dire la loro. È il caso di Mara Venier, che non le manda certo a dire (e fa bene). Così, quando a inizio vacanza ha postato su Instagram una bella foto di lei insieme al marito Nicola Carraro, al mare, e ha scritto “io mio mi faccio un mojito e voi?!”, c’è stato un commentatore che deve averla fatta sospirare di sgomento. “Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia”, ha scritto l’hater. E Mara? “Amore perché sotto questa foto devii rompere i coglioni con i miei capelli, perché?”. Ecco, appunto, “perché?“. Ma visto che “i post” vivono per sempre ecco che, come fa notare Trash Italiano, Mara lo ha rispolverato per rispondere a un altro commento: “Hanno ragione, taglia quei capelli e bevi meno e mettiti a dieta”. E la Zia Mara? “Carissima, mi vedo costretta a mandarti affanc*looooo!”. Zan zan.

