Sono 6.860 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 293.464 tamponi effettuati, di cui 197.937 test antigenici rapidi. L’incidenza quindi cala al 2,3% (ma quella dei soli molecolari è al 6,7%). I decessi sono stati 54. Dopo gli aumenti degli scorsi giorni, oggi il saldo tra ingressi e uscite dagli ospedali è sostanzialmente neutro: rispetto a venerdì sono 3 in meno i posti letto occupati in area medica a restano stabili i ricoverati in terapia intensiva, in una giornata da 42 ingressi.

Come sempre nelle ultime settimane, la Sicilia è la regione nella quale si segnala il maggior numero di contagi giornalieri: 1.139 nelle ultime 24 ore. L’isola è seguita da Veneto (864), Emilia-Romagna (686), Toscana (601), Campania (564) e Lombardia (540). Poco meno di cinquecento nuovi positivi nel Lazio, dove si registrano 447 infezioni. In Calabria sono 358, in Puglia 304, nelle Marche 255 e in Piemonte 240. Tutte le altre regioni oscillano tra i 187 della Sardegna e i 4 della Valle d’Aosta.

Dall’inizio della pandemia sono stati rintracciati 4.524.292 casi di infezione: in 4.255.808 sono guariti o sono stati dimessi, mentre 129.056 sono morti. Gli attualmente positivi sono 139.428, di cui 134.806 in isolamento domiciliare. Sono invece ricoverati nei reparti di area medica 4.111 contagiati e altri 511 necessitano di assistenza in terapia intensiva. Confrontando i dati tra lunedì e sabato di questa settimana con gli stessi giorni di quella passata, si nota una leggera crescita dei contagi – passati da 38.063 a 39.699, accompagnato da un lieve aumento dei tamponi (da 1,22 a 1,39 milioni). In crescita anche i ricoveri, anche se con intensità minore (+571 la settimana scorsa, +344 negli ultimi sei giorni). Stabili, sempre su numeri drammatici, i decessi (305 e 296) e gli ingressi in terapia intensiva, passati da 237 a 247.