Si chiama River ed è figlio di Patrick, fratello minore di Sharon Stone. L’attrice ha pubblicato una foto del nipotino intubato:”Il mio nipotino e figlioccio River Stone è stato trovato nella culla con un’insufficienza a livello degli organi. Per favore, pregate per lui. Serve un miracolo”. Al momento l’attrice si trova a Venezia e non si hanno altre informazioni sul piccolo River.

