Cristiano Ronaldo ha già detto addio alla Juventus. Il futuro del numero 7 portoghese è probabilmente l’Inghilterra e più precisamente Manchester: sicuramente non Torino. Stamattina Ronaldo è andato alla Continassa solamente per salutare un ultima volta i compagni di squadra, l’allenatore e lo staff. Proprio Massimiliano Allegri nella conferenza stampa pre Juve-Empoli ha dichiarato: “Ieri Cristiano Ronaldo mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus: ecco perché stamattina non si è allenato e non sarà convocato”. Negli stessi minuti il portoghese saliva su un aereo e lasciava definitivamente Torino: direzione Lisbona, per rispondere alla convocazione del Portogallo.

Ora Cr7 aspetta solo di poter firmare con una nuova squadra: la palla passa al suo manager, Jorge Mendes, che giovedì mattina aveva incontrato la società bianconera e comunicato le volontà del suo assistito. Nel pomeriggio è arrivato l’ennesimo colpo di scena: secondo la Bbc, il Manchester City si starebbe defilando dall’intavolare una trattativa con il club bianconero che chiede un indennizzo tra i 25 e 30 milioni di euro per liberare l’asso portoghese (sostanzialmente la cifra dell’ammortamento del calciatore). A questo punto in pole position potrebbe balzare il Manchester United, con il manager Ole Gunnar Solskjaer che si è esposto in prima persona per un possibile ritorno del suo ex compagno all’Old Trafford.

Ronaldo con la maglia del City appariva fino a venerdì mattina la naturale conseguenza dello strappo del portoghese con i bianconeri. Avrebbe trovato il tecnico Pep Guardiola e i soldi dello sceicco Mansur, con la prospettiva di poter puntare a vincere la Champions e sfidare subito lo storico rivale, Leo Messi, acquistato da un’altra società qatariota, il Paris Saint-Germain. Col passare delle ore la pista si è incredibilmente raffreddata e nel frattempo sono arrivate le parole Solskjaer: “Cristiano Ronaldo? Abbiamo sempre avuto buoni rapporti. Anche Bruno Fernandes ha parlato con lui e sa cosa proviamo per lui. Se mai dovesse lasciare la Juventus sa che siamo qui“. “Ho avuto la fortuna di giocare con lui, tutti quelli che hanno giocato con lui hanno un debole per lui”, ha proseguito il tecnico dello United. Parole che rendono la suggestione sempre più concreta: Ronaldo può tornare al club dove è diventato CR7 , prima dei trionfi al Real Madrid.

Il sostituto – Cristiano Ronaldo ha disputato 134 partite ufficiali con la maglia bianconera, segnando 101 gol e vincendo 2 scudetti, una Coppa Italia e 2 Supercoppe. “Io non mi meraviglio di niente, nel calcio c’è il mercato e ci sono le esigenze dei singoli. Bisogna solo guardare avanti, domani c’è una gara importante come quella con l’Empoli. Ora dobbiamo pensare solo a fare risultati”, dice Allegri. La Juventus però dovrà anche tornare sul mercato per trovare un sostituto: in passato si era tanto parlato di Mauro Icardi, ma ora il nome più gettonato è quello di Moise Kean, che all’Everton non è gradito e potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera.