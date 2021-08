“Oggi tutto il mondo sa cosa succede in Afghanistan. In Afghanistan la situazione per la sicurezza delle donne è critica”. Così una mamma afghana, arrivata in Italia grazie a uno dei voli del ponte aereo Roma-Kabul. Parla di spalle, in inglese, per tutelare la propria privacy: “La gente non può vivere sotto il regime dei talebani – dice ancora – Eravamo sicuri che il governo e i militari ci avrebbero aiutato a lasciare il Paese”.

Anche un altro rifugiato racconta il suo punto di vista: “Ora i talebani girano casa per casa, sono contento di essere fuggito”. Contenti di poter vivere in Italia, gli afghani arrivati con i voli messi a disposizione dalla Difesa, sperano comunque, “un giorno”, di poter tornare a casa.