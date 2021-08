Ad un anno esatto dal lifting con cui lasciò senza parole il pubblico di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è rifatta il seno. O almeno, questo è quello che riporta il settimanale Nuovo. Sembra infatti che la dama del programma condotto da Maria De Filippi, che si avvia verso i 72 anni, si sia sottoposta ad un intervento chirurgico. Il gossip arriva a poche settimane dall’inizio del talk dei sentimenti, previsto per lunedì 13 settembre, alle 14:45 sempre su Canale 5. Al momento la diretta interessata non ha né smentito né confermato il pettegolezzo. Cosa ci sarà di vero? Da non dormirci la notte..