“Alvalenti non discrimina”. Il “grafi-comico” Alvalenti ha annullato il suo spettacolo in piazza a Monticiano, in provincia di Siena, per esprimere il suo dissenso nei confronti del green pass. Dal 6 agosto, infatti, la certificazione verde è necessaria per poter assistere agli spettacoli all’aperto. Chi è costui? Si è visto anche in tv a “Zelig” (nell’edizione 2010 e 2012). E ora ha imbastito una polemica che ha fatto infuriare i senesi. “Rinviato dall’artista ad un futuro migliore”, ha scritto su Facebook a proposito del suo spettacolo. Le sue parole hanno spiazzato tutti. Per il comico, richiedere il green pass è una discriminazione (Alvalenti come Eric Clapton? Sigh). “Purtroppo mi vedo costretto ad annullare e rinviare ad un futuro migliore il mio spettacolo. La mia etica non consente di accettare la discriminazione cui dovrebbe sottostare il mio pubblico attraverso il green pass. Per gli enti pubblici o privati che applicano questa regola antiumana, perché viola i diritti fondamentali dell’uomo, non sono disponibile a prestare la mia arte”. Non vuole quindi “prestare la sua arte” e alle critiche, arrivate ad iosa, ha risposto così: “Molti non li ho capiti. Erano pensieri che non c’entravano nulla, frasi fatte dalla tv, concetti incoerenti e inconsistenti e addirittura offensivi e carichi di odio gratuito e di giudizio. Perché? Non cadiamo nella trappola della contrapposizione, vi prego, ci vogliono dividere. Io ho solo espresso un mio pensiero e preso una decisione lecita, mettendoci la faccia e rimettendoci economicamente…”. Contento lui: “Non ne sentiremo la mancanza“, “E ne va anche fiero!“, “Mio caro Signor Nulla…”, “Ma vai a Kabul a vedere cosa significa antiumano“, alcuni commenti. Preme ricordare che il green pass è uno strumento atto a garantire la sicurezza del pubblico e che consentirà di tornare, con i tempi giusti, ad “assieparci” agli eventi live.