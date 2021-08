Joaquin Correa è arrivato a Milano. L’attaccante è atterrato nel pomeriggio, poco prima delle 18, allo scalo di Linate per iniziare l’avventura con l’Inter. Nelle prossime ore ‘El Tucu’, ingaggiato dalla Lazio, sosterrà le tradizionali visite mediche tra Humanitas e Coni. Successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai colori nerazzurri, in tempo, spera Simone Inzaghi, per essere convocato per la prossima gara di campionato, venerdì sera contro l’Hellas Verona.