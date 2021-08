Oggi è la giornata di Pietro Pellegri al Milan. Sarà l’ex giocatore del Genoa il nuovo attaccante a disposizione di Stefano Pioli per la stagione appena cominciata. Il calciatore è arrivato a Milano e ha sostenuto le visite mediche prima di apporre la propria firma sul nuovo contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni. Il 20enne attaccante, di proprietà del Monaco, arriva al Milan con la formula del prestito oneroso, da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a sei milioni, più un milione di bonus in base a obiettivi e gol più una percentuale del 15% sulla futura rivendita.