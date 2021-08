Strade chiuse e sottopassi allagati a Roma per il violento acquazzone che ha colpito la città nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 agosto. I Vigili del fuoco hanno portato a termine una novantina di interventi, per danni a edifici e soccorso ad automobilisti in panne. Impegnata anche la polizia locale per mettere in sicurezza strade e servizi, e consentire la viabilità. I principali interventi sono stati nel quadrante sud e sud-est della Capitale, come in zona Tor Vergata e Tor Bella Monaca, ma anche in via Prenestina, via Palmiro Togliatti e via Tiburtina e in alcune vie del Centro. Le pattuglie sono state impegnate nelle chiusure momentanee di strade e nel rilievo di danni legati alla caduta di rami o alberi come in via Emanuele Filiberto, via Nicola Salvi, via dell’Usignolo, via della Giustiniana e piazza Bologna.