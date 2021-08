Almeno sette persone hanno presentato sintomi di avvelenamento alla Technische Universität Darmstadt, la quinta università dell’Assia. La Procura indaga per tentato omicidio ed è stata istituita una commissione di inchiesta di 40 persone. La polizia criminale dell’Assia ha reso noto di avere trovato tracce della sostanza che avrebbe potuto condurre agli avvelenamenti ma non ha ancora reso noto di cosa si tratti: la direzione dell’ateneo parla però apertamente di un attentato.

Secondo Hessische Rundfunk gli inquirenti ritengono che diverse confezioni di latte presenti in un’area liberamente accessibile nell’edificio L201 siano stati contaminati con una sostanza dall’odore marcato tra venerdì e lunedì. A chi accede all’Istituto è stato raccomandato di consumare solo alimenti propri, ma le perquisizioni non avrebbero individuato altre sostanze velenose.

Le persone colpite, sia studenti che personale universitario, hanno presentato sintomi di un severo avvelenamento e hanno dovuto essere ricoverate. In particolare, uno studente di trent’anni è stato in pericolo di vita ed è ancora in condizioni critiche. Tra i sintomi è stata riscontrata anche la colorazione bluastra delle dita di mani e piedi. Non si sa se hanno sintomi anche altre persone fra quelle che hanno avuto accesso alla TU di Darmstadt nella giornata di lunedì.