Le voci dei cittadini – Alla vetrina dei numeri, certamente incoraggianti, fanno da contraltare le sensazioni di chi nell’appennino di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo ci vive. Rassegnazione, rabbia, incertezza. Sono i sentimenti prevalenti che emergono parlando con la popolazione delle aree più colpite. Alcuni non hanno più voglia di apparire, sono stanchi di combattere. Hanno vissuto il sisma, poi l’isolamento per il Covid, “un terremoto dentro un altro terremoto”, come ci raccontavano poco più di un anno fa. E ora vogliono risposte. “Il mio progetto ancora non è stato nemmeno approvato”, ci confessa Antonella Pasqualini, abitante delle Sae di Muccia, nel Maceratese, ormai scoraggiata da una situazione che sembra non sbloccarsi. “Mentre all’inizio c’era più energia, più voglia di fare e speranze, oggi abbiamo capito che il terremoto è passato in secondo piano. Ci stiamo rassegnando a queste soluzioni che dovevano essere d’emergenza, ma che stanno durando da troppo tempo”, spiega rassegnata. A Muccia Antonella ha un’attività commerciale, una tabaccheria con punto assicurazione. Restare è diventato difficile tanto che, potendo tornare indietro, Pasqualini probabilmente farebbe una scelta diversa. Lei negli anni ha denunciato più volte la condizione di vita nelle cosiddette “casette”. “Penso ci abbiano tolto un po’ la dignità della vita stessa. È brutto dirlo ma credo ci sia molta rassegnazione, trascuratezza”, racconta al Fatto.it. E “andare avanti“, ammette, “è uno sforzo che ogni giorno faccio con tanta difficoltà“.

“Per ripulire i paesi dalle macerie per poi decidere dove ricostruire hanno cominciato i lavori lo scorso anno – ci dice invece Vincenza Pala che ora vive nelle Sae dopo aver passato la vita nella piccola frazione di Pescara del Tronto, totalmente rasa al suolo dal sisma, e che ora vive nelle Sae – E ancora non hanno finito. E per la mia frazione non abbiamo ancora certezze né di dove né di quando ricostruiranno”. Una stasi che le recenti ordinanze del commissario straordinario hanno lievemente smosso, ma non abbastanza per ridare speranza ai cittadini di queste zone. “Le istituzioni che ancora parlano di ‘casette momentanee’, soprattutto il Comune, dovevano avere la consapevolezza che non poteva essere un’emergenza che si risolveva in un anno o due. Ci hanno messo loro in una situazione che era precaria e rimarrà precaria“, insiste Vincenza, raccontando come è cambiata la sua vita dopo il sisma. “Prima avevo mamma con me a casa, ma ho dovuto portarla in un istituto perché qui, nelle Sae, non avrei potuto curarla – spiega – Oggi sono cinque anni che ci troviamo nelle stesse condizioni, se non peggiori”. Una data di fine nella mente di chi ogni giorno si alza con il pensiero di voler lasciare il piccolo prefabbricato, non c’è. “Ma non mi sono rassegnata, io sogno di arredare casa, la vedo in piedi – dice ancora Vincenza, che a Pescara del Tronto, prima di andare in pensione, gestiva il bar della frazione – Ma una data certa non ce l’abbiamo. Io non mi arrendo, ma qui siamo tutte persone di una certa età e non so se a 80 anni tornerò mai a casa”.

Anche Flavia Giombetti sogna di poter presto rientrare a casa sua, nel centro storico di Tolentino. Qui le macerie visibili sono poche. Le crepe si notano solo una volta entrati nelle case. Ma anche qui, come ad Arquata, Muccia, Pieve Torina, solo per fare dei nomi, tutto è fermo, cristallizzato. Il calendario nell’androne del palazzo di Flavia è ancora girato su “novembre 2016”. Lei ha lasciato casa il 26 ottobre di cinque anni fa, dopo la seconda forte scossa, quella con epicentro Castel Sant’Angelo sul Nera. Una fortuna, racconta, visto che poi la scossa del 30 ottobre l’ha resa definitivamente inagibile. “A cinque anni dal sisma sto ancora aspettando l’impalcatura fuori, come segno di rinascita – spiega al Fattoquotidiano.it – Perché vedere che si muove qualcosa è veramente una speranza”. Come lei sono in tanti a sperare.

In lista d’attesa per una delle “Sae di Tolentino”, cioè appartamenti che l’amministrazione a guida centrodestra ha deciso di costruire rinunciando ai prefabbricati da installare subito, Flavia dopo anni ha deciso di uscire da questa graduatoria, perdendo però definitivamente il contributo per l’affitto. Degli appartamenti promessi, infatti, a oggi ne sono stati consegnati una manciata, e facendo un giro per la città del Maceratese le impalcature fanno ancora da padrone. “I cronoprogrammi non sono stati rispettati – denuncia Flavia – Ma dietro quelle lettere, per loro senza importanza, ci sono le vite delle persone. Io ho fatto richiesta per avere un appartamento nel 2017, perché la casa mi serviva – commenta ancora – Se si chiamano soluzioni abitative d’emergenza un motivo ci sarà. Altrimenti non è altro che un’operazione immobiliare che però non va fatta sulla pelle dei terremotati”.

La situazione limite – Oltre a essere lei stessa una vittima dei ritardi, Flavia Giombetti da cinque anni lotta anche per chi fa più fatica a farsi sentire. Persone ai margini della società che il terremoto ha ancora di più relegato. A Tolentino infatti si trova il più grande agglomerato di container ancora abitato dall’inizio dell’emergenza sisma. In un’area industriale, tra capannoni e campi, il Comune quattro anni fa ha deciso di installare quelli che Flavia chiama “contenitori”. Con mensa e bagni in comune, in piccole “stanze” con un letto, un tavolino e una televisione, vivono oggi ancora 120 persone. Sono soprattutto anziani soli e cittadini stranieri e non tutti, ci dice Giombetti, sono in realtà terremotati. Nel “ghetto” come lo definisce Flavia, vivono anche molte persone con difficoltà economiche e sociali che l’amministrazione ha sistemato qui “tutte a spese del capitolo sisma della Protezione civile”.

E, come se vivere relegati in periferia e in una situazione precaria non fosse abbastanza, a causa del Covid l’area è stata addirittura recintata. Per evitare di aumentare il rischio di diffusione dei contagi, vista la totale assenza di distanziamento sociale, l’amministrazione guidata dal sindaco di centrodestra, Giuseppe Pezzanesi, ha deciso di consentire l’accesso solo su autorizzazione. Una ditta di sicurezza privata controlla chi entra dal grande cancello, con tanto di cartelli che vietano l’accesso e intimano di fermarsi, e lascia passare solo chi ci vive o chi ha pass. Il Fattoquotidiano.it ha chiesto preventivamente l’autorizzazione per poter entrare, prima concessa verbalmente e poi negata via mail, ma, nonostante la garanzia di Green pass, non è stato possibile accedere, ufficialmente a causa “dell’aumento dei casi Covid”, nonostante la zona bianca. Una contraddizione, secondo Giombetti: “Ci sono persone, o almeno mi auguro che sia così, che non siano relegate dentro come in carcere, che vanno al lavoro. E poi ci sono quelle che entrano per lavorare, come le donne delle pulizie o gli addetti alla mensa. La verità però secondo me è che meno persone vedono quello che c’è e meglio è”. E conclude: “Vivere così, in queste scatole, dal 2017 io lo chiamo scempio, ma l’amministrazione si dimentica che dentro i contenitori ci sono le vite”.