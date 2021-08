Proprio mentre l’attore romano Massimo Ciavarro, 63 anni, si trovava in vacanza fuori città, il suo appartamento in Corso Francia (Roma Nord) è stato completamente svaligiato. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, uno degli allarmi principali dell’abitazione non si è attivato (non si sa se guasto o manomesso dagli stessi ladri). I malviventi sono entrati indisturbati alle 4.00 circa della notte tra il 18 e il 19 agosto.

In una Roma semi-deserta, sono riusciti ad agire speditamente, forzando anche una cassaforte e portando via beni molto preziosi. L’unico ad accorgersene? Il domestico. Il quale, una volta scattato il secondo allarme, si è recato sul posto e ha chiamato le forze dell’ordine. Massimo Ciavarro è rientrato con urgenza nella Capitale ed ora dovrà fare la conta dei danni.