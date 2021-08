“Mentre continuiamo a pregare per tutti i pazienti Covid-19, vogliamo presentarvi questi due papà non vaccinati, ciascuno con percorsi di vita molto diversi, ma che li hanno portati alla stessa unità di terapia intensiva al Mercy Hospital Northwest Arkansas. La dottoressa Sonal Bhakta, medico ospedaliero e capo ufficiale medico, condivide uno sguardo dietro le quinte al loro capezzale”. Così i medici del presidio ospedaliero statunitense spiegano perché hanno postato il video. Di fronte ad un alto numero di non vaccinati, i medici del Mercy Hospital Northwest Arkansas hanno deciso di mettere i pazienti di fronte alla realtà: “Questo è quello che accade se non ci vaccinate“.