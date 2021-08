La Calabria, come gran parte del Sud Italia, continua a essere martoriata dagli incendi. Ecco le immagini dei roghi nel Catanzarese, dove le fiamme sono arrivate pericolosamente vicino alle case. Gli abitanti, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco, impegnati su diversi fronti, provano a tenere i roghi sotto controllo utilizzando pompe da giardino e mezzi di fortuna per lo spegnimento.