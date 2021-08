Prosegue l’emergenza climatica con temperature oltre la media in gran parte della Penisola. Nella giornata del 12 agosto sono 10 le città in bollino rosso, cioè il massimo livello di rischio per la salute: Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste. Saliranno a 15 nella giornata di domani 13 agosto. Per sabato 14, si legge sul sito del ministero della Salute, il numero previsto è 17: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Le fiamme nel frattempo continuano a divorare ettari di bosco in Calabria, Sicilia, Sardegna, Campania. A Cartabellotta, non lontano da Agrigento, il fuoco ha sfiorato alcune abitazioni: le persone sono scese in strada per sfuggire al fuoco. L’11 agosto toccati i 48,8 gradi a Siracusa, secondo alcune rilevazioni. Un numero che – dicono dall’Ordine dei Medici – “Fa paura. Anche perché nella nostra società, che è complessa, non tutti hanno gli strumenti e le comodità per affrontare stagioni come queste con il termometro che sale così tanto”, ha detto il presidente Filippo Anelli. “E non si tratta solo di picchi di caldo ma, purtroppo, di periodi lunghi. Le ondate di calore sono emergenze sanitarie serie: per noi medici rappresentano da sempre un grave problema perché aumentano la mortalità”.

L’estate 2021 si classifica fino ad ora in Italia fra le dieci più calde da oltre due secoli con una temperatura che a luglio è stata superiore di 1,24 gradi alla media storica, già superata di 2,18 gradi a giugno. Emerge da una analisi della Coldiretti sulla base della banca dati Isac Cnr che effettua le rilevazioni in Italia dal 1800. Una anomalia evidente soprattutto nel Mezzogiorno dove il caldo africano insieme alla mancanza di precipitazioni hanno determinato una drammatica siccità che ha decimato i raccolti.

In Campania, dalle 8 di domani mattina e per almeno 72 ore, Si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 7-8°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, in particolare sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 70-80% e in condizioni di scarsa ventilazione. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità. La Sala Operativa regionale, in considerazione dell’avviso emesso dal Centro Funzionale della protezione civile, invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.

Nelle prossime ore, l’anticiclone africano tenderà a espandersi sul Centronord, allentando un po’ la presa sul Meridione. Al Sud e sulle Isole i gradi scenderanno perciò di poco, raggiungendo comunque quota 40. Anche le notti, dicono i meteorologi, saranno sempre più calde e afose: le minime non scenderanno sotto i 25 gradi, con tassi di umidità del 60-80%. Le temperature più basse all’alba si attesteranno intorno ai 27-29 gradi. La pianura padana registrerà invece massime superiori ai 35 gradi, fino a picchi di 37 -38 nel week end di Ferragosto. Picco dell’ondata di calore domani 13 agosto e sabato 14 agosto anche a Firenze, con previsione di codice rosso: per oggi, spiega il Comune in una nota, è stato confermato il codice arancione con una temperatura massima prevista di 38 gradi, ma domani si arriverà a 39 e sabato a 40 gradi. Secondo IconaMeteo.it questa ondata di caldo dovrebbe interrompersi nel corso della prossima settimana, a partire da lunedì 16.