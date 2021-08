Scoppia la lite tra Giampiero Galeazzi e Paola Ferrari. Da giorni, ormai, tiene banco l’annuncio della conduttrice che ha fatto sapere di essere intenzionata a lasciare la Rai dopo i Mondiali del Qatar: non sono mancati i commenti e le reazioni, tra cui proprio quello del collega. “Non ne sentirò molto la mancanza – ha detto l’ex canottiere e giornalista al Corriere dello Sport -. Ci ho lavorato parecchio insieme. Ultimamente era molto migliorata. È sempre stata troppo invadente. Monopolizza lo spazio, ha prevaricato il suo ruolo. Prima non si preparava, ora ha imparato a farlo”, ha incalzato. Immediata la risposta lapidaria di Paola Ferrari: “Giampiero, io sento la tua mancanza – ha scritto su Instagram -. Sei stato un Maestro per me. Hai ragione: sono stata invadente. Ho voluto invadere il vostro mondo di uomini che consideravano il calcio loro territorio. E sono fiera di averlo fatto”.