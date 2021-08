“Il report dell’Onu sul riscaldamento globale ci dice che alcuni cambiamenti sono già irreversibili, come l’innalzamento del livello del mare”. Così Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico sul report uscito ieri da parte dell’Intergovernmental Panel on Climate Change sul riscaldamento globale che potrebbe vedere l’innalzamento della temperatura terrestre di due gradi nei prossimi dieci anni. “Purtroppo nessuno vuole fare niente – continua Tozzi – perché se si volesse fare qualcosa si smetterebbe di sovvenzionare la ricerca e l’estrazione degli idrocarburi che sono i principali responsabili dell’innalzamento della temperatura. Il problema non è il cambiamento climatico in sé, è l’accelerazione anomala a cui si sta assistendo”.