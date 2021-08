È stato trovato senza vita, riverso a terra in corrispondenza di una delle finestre del suo appartamento milanese, lo scrittore Stefano Di Marino, autore – con lo pseudonimo di Stephen Gunn – della serie ”Il professionista”. Tutto fa pensare che si sia trattato di un suicidio: dalle prime ricostruzioni, Di Marino, 60 anni, sarebbe morto dopo un volo dalla finestra di casa sua in via Cagliero, a Milano, dove la polizia ha trovato un biglietto con cui lo scrittore ha spiegato i motivi del gesto.

Nato a Milano nel 1961, dopo la laurea in giurisprudenza si è dedicato alla letteratura: traduttore, autore, sceneggiatore di fumetti, saggista, Di Marino ha avuto una vastissima produzione letteraria, in gran parte firmata con diversi pseudonimi. La sua opera di maggior successo è ”Il professionista’‘, serie da oltre cento romanzi, pubblicata dalla collana noir di Mondadori “Segretissimo”. ”Stefano Di Marino era una di quelle figure che era impossibile non incontrare, frequentando come lettori e appassionati i generi narrativi più popolari, e non a caso ha ottenuto un grande successo, anche se non con il proprio nome”, si legge sulla nota di cordoglio della casa editrice di fumetti Bonelli.

IMPORTANTE: se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).