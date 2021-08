Chiara Ferragni non ha preso bene l’ennesima beffa del marito Fedez ai suoi danni. La coppia sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con alcuni amici ma soprattutto i due figli Leone e Vittoria e tra spiaggia e gite in barca non c’è molto tempo per il relax. Ecco quindi che proprio per la stanchezza l’imprenditrice digitale non riusciva letteralmente a tenere aperti gli occhi durante la serata: è stato Fedez ad immortalarla a sua insaputa mentre si addormentava nonostante fosse circondata dagli amici che giocavano. Ma non è tutto: ad un certo punto i presenti, capitanati dal cantante, hanno iniziato ad urlare facendola svegliare di soprassalto. Uno scherzo che Chiara Ferragni non ha preso affatto bene, tanto più che il marito l’ha poi condiviso sui social commentando ironicamente “serata pazzerella”: “Se continui a riprendermi mi inca**o, sei uno str***o. Aspetta la vendetta”, è stata la dura reazione dell’influencer. Chi la fa, l’aspetti.