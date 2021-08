Che fine ha fatto il remake di Sandokan? A distanza di otto mesi dall’annuncio, le riprese della serie non solo non sono ancora cominciate ma cominciano a trapelare indiscrezioni sul perché il progetto è ancora fermo. Cosa c’è dietro quest’improvvisa frenata della serie che avrà come protagonisti Can Yaman, nei panni del nobile pirata della Malesia creato da Emilio Salgari e diventato iconico grazie all’interpretazione di Kabir Bedi, e Luca Argentero in quelli del sodale Yanez, portoghese pasticcione con la battuta pronta?

Tutto bene, tutto bello, aspettative altissime ma le riprese che sarebbero dovute partite nell’estate del 2021 non sono ancora cominciate. Perché? Secondo il settimanale Nuovo, ci sarebbero diversi problemi: il primo riguarda la messa in onda della serie prodotta da LuxVide, che originariamente sarebbe dovuta andare in onda su una tv generalista (Rai1 o Canale5) e che invece potrebbe approdare su una piattaforma streaming (Netflix o Prime Video). In attesa di capire la collocazione, sono poi esplose le indiscrezioni su presunte tensioni e screzi tra i due attori protagonisti.

Sempre Nuovo rivela infatti che Can Yaman e Argentero non vadano molto d’accordo e racconta di un episodio avvenuto a Gallipoli, località pugliese dove entrambi hanno trascorso un periodo di vacanza: c’è chi racconta infatti che ritrovandosi per caso all’intero dello stesso locale, qualche settimana fa, si sarebbero completamente ignorati. Alta tensione insomma, come accadeva tra i divi degli anni ’60, che contribuisce a fare crescere l’hype attorno al progetto. Per ora Yaman non ha commentato (né smentito) mentre Argentero è impegnato sul set della seconda stagione Doc-Nelle tue mani: almeno su quel fronte, nessuna incertezza.