“Il reddito di cittadinanza era lo strumento di contrasto alla povertà che il nostro Paese non aveva. Se non ci fosse stato oggi dopo la pandemia ci sarebbe una crisi sociale ancora più forte di questa. Ovviamente ha difetti, ad esempio molti poveri non sono incrociati dalla misura per come sono stati congegnati i requisiti”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, all’evento “Parole povere: mendicare” a Roma, sulla misura di contrasto alla povertà criticata da diversi partiti che compongono la maggioranza di governo. “La povertà è una condizione che va conosciuta e affrontata – ha aggiunto – Non può essere uno stigma. Una certa idea della meritocrazia porta a pensare che chi è povero lo è perché se l’è cercata”.