Pao è un artista di strada che lavora anche su tela. Le sue opere impreziosiscono i luoghi in cui appaiono. Così è per via Cesare Cesariano, Milano: un fiore, grande e colorato, per l’area giochi. Dono dell’associazione Orticola Lombardia si chiama “Primo giorno di primavera”. “Ringraziamo Orticola – le parole dell’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran – per questa installazione che caratterizzerà ancora di più una piazzetta a cui tante e tanti milanesi, giovani e meno giovani, si sono affezionati anche grazie alla presenza vivace dell’arte di Pao”.