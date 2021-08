Tutto parte da un tweet di Andrew Harnik, giornalista e fotorepoter. Nell’immagine (AP) si vede Joe Biden leggere attentamente un bigliettino che gli è stato appena portato da un assistente. Il presidente degli Stati Uniti sta discutendo con i governatori sull’emergenza incendi. Nel bigliettino c’è una frase di quelle che molti si sono sentiti dire almeno una volta nella vita: “Hai qualcosa proprio lì…” e può essere il naso, l’occhio, la bocca. Nel caso di Biden, il mento. Il Presidente si pulisce subito e immaginiamo la sensazione che prova, anche perché non avrà mai la certezza di aver rimosso “l’ospite indesiderato”. I commentatori social si scatenano: “E’ photoshop”, “Ditemi che era maionese”, “Che notiziona”, “Ma cosa fa lo mangia?”.

After a staffer gives Joe Biden a note saying, “there’s something on your chin,” Biden wipes his chin.

Then appears to put whatever was on his chin in his mouth? pic.twitter.com/VvN17i4IWY

— RNC Research (@RNCResearch) July 30, 2021