È un’attrice e una comica molto apprezzata negli Stati Uniti, Kathy Griffin. Ora deve affrontare un intervento chirurgico del quale lei stessa ha parlato su Twitter: “Sì, ho il cancro ai polmoni anche se non ho mai fumato! Dovrò farmi asportare metà del polmone sinistro” ha scritto. Griffin, 60 anni, ha perso di recente la sorella a causa di un tumore e tre anni fa anche il fratello è morto per lo stesso male. “I medici sono molto ottimisti, dal momento che in questo stadio il cancro è limitato al polmone sinistro. Se tutto va bene dopo l’operazione non dovrei essere sottoposta né a chemio e né radioterapia”. E ribadisce anche l’importanza sia della prevenzione (“che salva la vita”) che del vaccino contro il Covid-19 perché, dice, “se non mi fossi vaccinata le conseguenze sarebbero state anche più serie”. L’attrice è molto amata per i suoi stand-up comedy show, ha vinto due Emmy per la serie Kathy Griffin: My Life on the D-List. Nel suo messaggio rassicura i fan: “Dovrei essere ok in un mese o giù di lì”.