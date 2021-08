Ne abbiamo viste tante (e speriamo di vederne ancora e ancora) di foto scattate nel momento in cui qualcuno si vaccina. Amici, vicini di casa, parenti. E star. Star planetarie, in questo caso. Sir Paul McCartney, cappellino di lana, mascherina e maglioncino blu, si è vaccinato. E ha voluto dirlo al mondo: “Fatelo anche voi, è cool“. Si potrebbe tradurre con “è figo”. L’ex Beatle è un fermo sostenitore del seguire le regole e della vaccinazione contro il coronavirus. Molti i commenti sotto al tweet e c’è anche chi tira in ballo Eric Clapton. “Non mi esibirò su un palco dove il pubblico è discriminato”, ha detto ‘Slowhand’ riferendosi all’obbligo di mostrare il Green Pass.

BE COOL. GET VAX’D – Paul pic.twitter.com/33PtIyub5X — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 2, 2021