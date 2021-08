Nonostante il maltempo sono circa un migliaio i No Vax e i No Green Pass che si sono ritrovati in piazza Castello, a Torino, per poi partire in corteo lungo via Po. Protestano come la scorsa settimana contro le nuove regole introdotte dal governo. Tra i partecipanti gli anarchici della casa occupata Prinz Eugen, con lo striscione “Immunizziamoci dal tecno-capitale”, e Forza Nuova. In piazza anche Italexit, che contro il Green Pass ha raccolto un centinaio di firme. Dietro il banchetto per certificare le firme la consigliera comunale Marina Pollicino, ex M5s, oggi del gruppo ‘Con.Ci’.