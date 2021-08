Le è capitato quello che capita a molti: “rivedersi” nella piccola disavventura di Aurora Ramazzotti è decisamente facile. Soprattuto se si sta partendo per andare via pochi giorni, come una beffa del fato, capita che il volo che dobbiamo prendere sia in ritardo. Molto in ritardo. Così la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che stava partendo per Ibiza con alcune amiche, ha raccontato su Intagram: “Vi dico solo che dei passeggeri del nostro volo si sono persi a Malpensa dopo aver imbarcato i bagagli e li stiamo aspettando da 40 minuti“. In realtà in 40 minuti sono diventati molti dii più e Aurora ha cambiato volo, con un ritardo considerevole: “E comunque dei sei che si sono persi non c’è traccia e vi dirò di più, ci stiamo domandando se siano mai esistiti, ma questo è un mistero che non risolveremo mai”. La morale di questo racconto? Se non perdi la pazienza per un volo in ritardo anzi tiri fuori un po’ di ironia, non vinci niente ma vivi meglio.