Divorzio? Una parola sempre difficile da dire, a maggior ragione se la rottura è reale. Tabloid, gossip, insinuazioni. La principessa Charlene di Monaco di Montercarlo e il principe Alberto sono arrivati alla fine del loro amore? La domanda se la fanno in modo diretto i giornali francesi, da Paris Match a Madame Figaro. E la risposta starebbe tutta nei comportamenti di lei. I funerali di Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu, il re degli Zulu, sono stati l’occasione per la principessa per raggiungere il Sudafrica, lo scorso marzo. “L’affaire Charlène” è la copertina di Paris Match. Perché la principessa non ha più rimesso piede a Monaco. In una nota diramata dal suo staff si legge che Charlène ha un’infezione all’orecchio e non può volare. Vive in una riserva naturale, città più vicina Durban. Sul giornale francese le foto di lei che parla con i figli, Jacques e Gabriella. In videochiamata. La principessa ritornerà? Stando al settimanale tedesco Bunte, la principessa Charlene cerca una proprietà immobiliare da acquistare nei pressi di Johannesburg. Per viverci con i figli.