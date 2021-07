Radio Deejay gli ha dedicato un post su Instagram. È Tatsuya Tanaka, un artista giapponese molto noto che offre alle vista un mondo in miniatura stavolta dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2021 che si svolgono con una pandemia ancora difficile da archiviare. Atleti e mascherine. Tanaka utilizza oggetti del quotidiano e li trasforma in personaggi di una realtà semantica nuova, simile a quello che conosciamo ma di misura diversa e con un messaggio diverso. Un modo unico di guardare il mondo che lo ha reso un fotografo da tre milioni di follower su Instagram. “Non so quanti siano esattamente, forse cinquemila” ha detto riferendosi ai piccoli uomini delle sue creazioni. La sua spinta verso questo tipo di opere sono stati i broccoli: “Mi sono subito sembrati una foresta. Allora ho cominciato a pensare a quadri di oggetti che avessero un significato metaforico”. Le sue opere sono esposte nelle location delle Olimpiadi. E un viaggio nel suo profilo Instagram vale un po’ di meraviglia.

