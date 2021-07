Asia Argento è Asia Argento. Se deve annunciare un disco, non sceglie certamente degli scatti ‘classici’. Così, vestita solo di una tutina di pizzo e slip neri, Asia è appesa al soffitto con delle corde. Si tratta dello shibari, una disciplina giapponese nata come pratica sessuale BDSM. Le foto, pubblicate su Instagram, hanno scatenato i commentatori.

Come si capisce chiaramente dalla didascalia degli scatti, tutto a che fare con l’uscita del suo nuovo singolo e poi del disco, probabilmente nel mese di settembre. Non si sa bene con chi collaborerà ma dai tag nel post si può intuire qualcosa. Figurano DJ Gruff e Vera Gemma.

E se in molti hanno messo in evidenza la sensualità e la forza delle immagini, complimentandosi con Asia per “esprimere un’arte poco conosciuta in Italia”, qualcun altro invece le ha definite “diseducative“.