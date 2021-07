Un festival del cinema in un lussuoso resort in Sardegna, organizzato nel cuore dell’estate. È il Filming Italy, dal 21 al 25 luglio al Forte Village di Cagliari. Ad organizzarlo, Tiziana Rocca. Ospiti? Harvey Keitel e Claudia Gerini, Elizabeth Olsen, Heather Graham, Valeria Golino, Valeria Mazza, Claudio Bisio, Sabrina Impacciatore, Paola Cortellesi, Maria Sole Tognazzi. Madrina Elena Sofia Ricci. Tutto bello non fosse che ci sarebbe un positivo tra i partecipanti. Lo scrive Repubblica: nonostante i controlli, gli appuntamenti più importanti organizzati all’aperto e i tamponi, la possibilità che l’evento possa essersi trasformata in un focolaio c’è. “La Asl Rm 1 conferma che uno degli ospiti del festival è risultato positivo, a pochi giorni dal rientro (…) Il contagiato però ora non risponde al telefono ‘è irraggiungibile da due giorni’ spiegano i medici“: questo quanto si legge su Repubblica. La cosa è seria: senza contatti niente tracciamento, nessuna possibilità di rintracciare altri positivi. Tiziana Rocca dice di non saperne nulla e anzi, convinta di aver effettuato tutto col massimo scrupolo (tamponi anche a chi aveva il Green Pass) è sicura: “Al festival non si è contagiato nessuno”.