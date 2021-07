Prima al Festival di Sanremo con un look che è diventato virale (le conchiglie luccicanti sul petto) e la dichiarazione d‘amore per il marito Osvaldo “Quando ti sei innamorato”, poi il boom con il tormentone estivo “Mille”, in collaborazione con Fedez (conosciuto al Festival) e Achille Lauro. Il singolo, prodotto da d.whale e certificato doppio disco di platino viaggia a quasi 80 milioni di stream audio/video, di cui 43 milioni dal video ufficiale.

″È nato tutto come un gioco. Devo ringraziare Fedez perché ha insistito affinché io la cantassi. – ha detto la cantante a Il Messaggero – Ci siamo conosciuti a Sanremo: Orietta, ho una canzone estiva perfetta per te’. Quando mi ha detto che ci sarebbe stato anche Achille Lauro ho esultato: Bene, abbiamo fatto un terno al lotto’. Fedez mi ha mostrato anche la copertina del singolo: Ma che l’hai fatta a fare? Il 45 giri mica esce…’, gli ho risposto”. Poi con ironia ha aggiunto: “I miei, di 45 giri, vendevano tantissimo. Fin che la barca va’ arrivò a 9 milioni. Con Mille’ non vedo ancora niente!”.

Prima di andare al Festival Orietta Berti ha avuto il Covid: “Mi vaccinerò il 3 agosto. Una dose sola, perché ho ancora gli anticorpi: come noto, io il Covid l’ho avuto già a dicembre. Si contagiò anche mio marito Osvaldo: stette malissimo. La malattia ha lasciato strascichi. Dolori fortissimi alla schiena: ‘Che succede?’, pensai dopo le prime fitte. Ho fatto tac e risonanze magnetiche: alla fine i medici mi hanno spiegato che sono le conseguenze del Covid. Col tempo questi dolori dovrebbero andar via. Me lo auguro. Perché le fitte arrivano all’improvviso e mi costringono a sedermi e ad aspettare che passino”. Infine un appello accorato: “I giovani devono capire che vaccinandosi proteggono anche le persone della mia età, più vulnerabili di fronte ad un virus come questo”.